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Ейфелеву вежу збираються захистити куленепробивним склом

Ейфелеву вежу збираються захистити куленепробивним склом

Київ • УНН

 • 10787 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Ейфелеву вежу у французькій столиці Парижі збираються захистити куленепробивним склом, щоб убезпечити від терористичних атак. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Навколо знаменитої вежі в червні 2016 року було розміщено тимчасові захисні бар'єри, які тепер замінять постійним загородженням.

Куленепробивні скляні стіни товщиною 6,5 см збираються встановити з двох сторін пам'ятки, дві інші будуть огороджені гратчастим металевим парканом заввишки 3,24 м - одна сота висоти вежі.

Крім того, для запобігання атак за допомогою транспортних засобів перед скляними стінами як додатковий захист будуть встановлені 420 спеціальних блоків.

Установку загородження загальною вартістю близько 35 мільйонів євро збираються завершити в середині липня.

Нагадаємо, у Парижі вирішили демонтувати колесо огляду біля Ейфелевої вежі.

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