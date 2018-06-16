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Эйфелевую башню собираются оградить пуленепробиваемым стеклом

Эйфелевую башню собираются оградить пуленепробиваемым стеклом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Эйфелеву башню во французской столице Париже собираются защитить пуленепробиваемым стеклом, чтобы обезопасить от террористических атак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Вокруг знаменитой башни в июне 2016 года были размещены временные защитные барьеры, которые теперь заменят постоянным заграждением.

Пуленепробиваемые стеклянные стены толщиной 6,5 см собираются установить с двух сторон достопримечательности, две другие будут ограждены решётчатым металлическим забором высотой 3,24 м - сотая высоты башни.

Кроме того, для предотвращения атак с помощью транспортных средств перед стеклянными стенами в качестве дополнительной защиты будут установлены 420 специальных блоков.

Установку заграждения общей стоимостью около 35 миллионов евро собираются завершить в середине июля.

Напомним, в Париже решили демонтировать колесо обозрения возле Эйфелевой башни.

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