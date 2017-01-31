Ейфелеву вежу загасили в пам'ять загиблих у мечеті Квебеку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Парижі Ейфелева вежа згасла в пам’ять загиблих у мечеті Квебеку, передає УНН з посиланням на ABC News.
Опівночі за місцевим часом у Парижі вимкнули освітлення Ейфелевої вежі.
Нагадаємо, у канадській провінції Квебек було скоєно напад у мусульманській мечеті, в результаті якого загинуло шестеро людей, ще 18 поранено, п’ятеро перебувають у лікарні, двоє з яких у важкому стані.
Як повідомляв УНН, поліція канадської провінції Квебек підтвердила особистість виконавця теракту в мечеті Квебек-Сіті.