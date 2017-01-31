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Эйфелеву башню потушили в память о погибших в мечети Квебека

Эйфелеву башню потушили в память о погибших в мечети Квебека

Киев • УНН

 • 8410 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Париже Эйфелева башня погасла в память о погибших в мечети Квебека, передает УНН со ссылкой на ABC News.

В полночь по местному времени в Париже выключили освещение Эйфелевой башни.

Напомним, в канадской провинции Квебек было совершено нападение в мусульманской мечети, в результате которого погибли шесть человек, еще 18 ранены, пятеро находятся в больнице, двое из которых в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНН, полиция канадской провинции Квебек подтвердила личность исполнителя теракта в мечети Квебек-Сити.

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