Ейфелеву вежу огородять стіною з куленепробивного скла

Зазначається, стіна висотою 2,5 м буде зведена вже цієї осені. Вартість захисної споруди оцінюється в 20 млн. євро.

Повідомляється, що куленепробивна огорожа охопить більшу частину садів навколо Ейфелевої вежі. Рух навколо споруди буде повністю реорганізовано.

Адміністрація мера 7-го округу Парижа Рашиди Даті не відповіла на запит видання прокоментувати дану інформацію.

Як повідомляв УНН, парламент Франції продовжив режим НС до 15 липня 2017.