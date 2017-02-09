Ейфелеву вежу огородять стіною з куленепробивного скла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Парижі Ейфелеву вежу огородять стіною з куленепробивного скла для захисту від терористів, передає УНН з посиланням на Le Parisien.
Зазначається, стіна висотою 2,5 м буде зведена вже цієї осені. Вартість захисної споруди оцінюється в 20 млн. євро.
Повідомляється, що куленепробивна огорожа охопить більшу частину садів навколо Ейфелевої вежі. Рух навколо споруди буде повністю реорганізовано.
Адміністрація мера 7-го округу Парижа Рашиди Даті не відповіла на запит видання прокоментувати дану інформацію.
Як повідомляв УНН, парламент Франції продовжив режим НС до 15 липня 2017.