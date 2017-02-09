Эйфелеву башню оградят стеной из пуленепробиваемого стекла
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Париже Эйфелеву башню оградят стеной из пуленепробиваемого стекла для защиты от террористов, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.
Отмечается, стена высотой 2,5 м будет построенк уже этой осенью. Стоимость защитного сооружения оценивается в 20 млн. евро.
Сообщается, что пуленепробиваемый забор охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни. Движение вокруг здания будет полностью реорганизовано.
Администрация мэра 7-го округа Парижа Рашиды Дате не ответила на запрос издания прокомментировать данную информацию.
Как сообщал УНН, парламент Франции продлил режим ЧП до 15 июля 2017.