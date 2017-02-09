Эйфелеву башню оградят стеной из пуленепробиваемого стекла

Отмечается, стена высотой 2,5 м будет построенк уже этой осенью. Стоимость защитного сооружения оценивается в 20 млн. евро.

Сообщается, что пуленепробиваемый забор охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни. Движение вокруг здания будет полностью реорганизовано.

Администрация мэра 7-го округа Парижа Рашиды Дате не ответила на запрос издания прокомментировать данную информацию.

Как сообщал УНН, парламент Франции продлил режим ЧП до 15 июля 2017.