"Евертон" завдав розгромної поразки "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У матчі 21-го туру чемпіонату Англії "Евертон" на своєму стадіоні "Гудісон Парк" завдав поразки "Манчестер Сіті" з рахунком 4:0, повідомляє УНН з посиланням на сайт АПЛ.
Голами у складі "ірисок" відзначилися Лукаку (34 хвилина), Міральяс (47), Девіс (79), Лукман (90+4).
Примітно, що гості мали значну перевагу за володінням м'ячем (71 проти 29), кількістю ударів (13:6), кутовим (6:3), але у підсумку зазнали розгромної поразки.
"Дістати "Челсі" навряд чи вийде, 10 очок - це багато. Але від "Тотенхема", що йде другим ми відстаємо на три очки, так що подивимося. Я говорив своїм гравцям протягом останніх трьох тижнів або навіть місяця - забудьте про таблицю, потрібно зосередитися на наступній грі і спробувати зробити все можливе, щоб виграти її", - прокоментував поразку наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.
Нагадаємо, що "МС" наразі опустилися на 5-ту позицію таблиці АПЛ – 42 очки, "Евертон" з 33 балами посідає 7-й рядок.
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