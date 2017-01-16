"Эвертон" нанес разгромное поражение "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В матче 21-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем стадионе "Гудисон Парк" нанес поражение "Манчестер Сити" со счетом 4:0, сообщает УНН со ссылкой на сайт АПЛ.
Голами в составе "ирисок" отличились Лукаку (34 минута), Миральяс (47), Дэвис (79), Лукман (90+4).
Примечательно, что гости имели значительное преимущество в владении мячом (71 против 29), количеству ударов (13:6), угловым (6:3), но в итоге потерпели разгромное поражение.
"Достать "Челси" вряд ли получится, 10 очков - это много. Но от "Тоттенхэма", идущего вторым мы отстаем на три очка, так что посмотрим. Я говорил своим игрокам в течение последних трех недель или даже месяца - забудьте о таблице, нужно сосредоточиться на следующей игре и попытаться сделать все возможное, чтобы выиграть ее", - прокомментировал поражение наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
Напомним, что "МС" опустились на 5-ю позицию таблицы АПЛ - 42 очка, "Эвертон" с 33 баллами занимает 7-ю строчку.
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