Евакуація з Кабулу: сьогодні в Україну вже прибуло два літаки, ще один - сяде за дві години
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Міжнародному аеропорту “Бориспіль” уже приземлилося два літаки з евакуйованими з Кабулу. Всього з Афганістану сьогодні очікують три судна. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає кореспондент УНН.
Цитата
“До України сьогодні вже прибули два борти з евакуйованими, ще один - сяде за дві години”, - повідомив Таран.
Деталі
За його словами, на одному з літаків знаходиться 75 осіб. Серед евакуйованих є українці та афганці. Всього Україна очікує сьогодні близько 360 осіб.
Додамо
У Міжнародному аеропорті “Бориспіль” приземлився евакуаційний літак з Кабулу.
Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, станом на 27 серпня, до 90 українців очікують евакуації з окупованого бойовиками радикального угруповання “Талібан” Кабулу.
Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.