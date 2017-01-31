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Евакуація цивільного населення із Авдіївки розпочнеться завтра зранку - ДСНС

Евакуація цивільного населення із Авдіївки розпочнеться завтра зранку - ДСНС

Київ • УНН

 • 12934 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Завтра о восьмій годині ранку почнеться евакуація мирного населення з Авдіївки, що потерпає від обстрілів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Донецької області.

“Наразі формуються списки людей, які планують виїхати з міста Авдіївка. Евакуацію заплановано розпочати приблизно о восьмій годині ранку”, — повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.

Наразі два цехи Авдіївського коксохімічного заводу законсервовано.

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