Эвакуация гражданского населения из Авдеевки начнется завтра утром - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Завтра в восемь часов утра начнется эвакуация мирного населения из Авдеевки, что страдает от обстрелов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Донецкой области.
"Сейчас формируются списки людей, которые планируют уехать из города Авдеевка. Эвакуацию планируется начать примерно в восемь часов утра ", - сообщили в ГосЧС.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы .
Сейчас два цеха Авдеевского коксохимического завода законсервированы .