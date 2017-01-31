Эвакуация гражданского населения из Авдеевки начнется завтра утром - ГосЧС

"Сейчас формируются списки людей, которые планируют уехать из города Авдеевка. Эвакуацию планируется начать примерно в восемь часов утра ", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы .

Сейчас два цеха Авдеевского коксохимического завода законсервированы .