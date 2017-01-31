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Эвакуация гражданского населения из Авдеевки начнется завтра утром - ГосЧС

Эвакуация гражданского населения из Авдеевки начнется завтра утром - ГосЧС

Киев • УНН

 • 12927 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Завтра в восемь часов утра начнется эвакуация мирного населения из Авдеевки, что страдает от обстрелов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Донецкой области.

"Сейчас формируются списки людей, которые планируют уехать из города Авдеевка. Эвакуацию планируется начать примерно в восемь часов утра ", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы .

Сейчас два  цеха Авдеевского коксохимического завода законсервированы .

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