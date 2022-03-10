Евакуація на Київщині: у Бучу направилися 28 автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Бучу під Києвом, звідки напередодні зірвали евакуацію, сьогодні, 10 березня, направилися 28 автобусів. Процес евакуації запускають і з інших міст області. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію заступника керівника ОП Кирила Тимошенка та голови Київської ОДА Олексія Кулеби.
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"28 автобусів у супроводі ДСНС прямують у Бучу", - написав Тимошенка у Telegram.
Зі слів Кулеби, відбувається операція з евакуації людей з міст Гостомель, Буча, Ірпінь, Ворзель, Бородянка.
"Сьогодні відправилися дві колони на Бучу і на Гостомель, дуже сподіваємося, що все пройде добре, і автобуси повернуться і привезуть наших людей", - сказав у відеозверненні Олексій Кулеба.
За вчора було евакуйовано більше ніж 10 тисяч людей, додав він.
Доповнення
Евакуація населення за кількома гуманітарними коридорами продовжиться сьогодні, 10 березня. Зокрема, на Сумщині - за трьома напрямками.
В Україні за добу 9 березня евакуювали понад 40 тисяч жінок та дітей, однак евакуація була зірвана зокрема з низки містечок на Київщині.