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Эвакуация в Киевской области: в Бучу направились 28 автобусов

Эвакуация в Киевской области: в Бучу направились 28 автобусов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В Бучу под Киевом, откуда накануне сорвали эвакуацию, сегодня, 10 марта, направились 28 автобусов. Процесс эвакуации запускают и из других городов области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко и главы Киевской ОГА Алексея Кулебы.

Цитата

"28 автобусов в сопровождении ГСЧС направляются в Бучу", - написал Тимошенко в Telegram.

Со слов Кулебы, проходит операция по эвакуации людей из городов Гостомель, Буча, Ирпень, Ворзель, Бородянка.

"Сегодня отправились две колонны на Бучу и Гостомель, очень надеемся, что все пройдет хорошо, и автобусы вернутся и привезут наших людей", - сказал в видеообращении Алексей Кулеба.

За вчера было эвакуировано более 10 тысяч человек, добавил он.

Дополнение

Эвакуация населения по нескольким гуманитарным коридорам продолжится сегодня, 10 марта. В частности, в Сумской области - по трем направлениям.

В Украине за сутки 9 марта эвакуировали более 40 тысяч женщин и детей, однако эвакуация была сорвана в том числе из ряда городков в Киевской области.

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