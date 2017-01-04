Евакуатори забиратимуть автомобілі, які заважатимуть роботі спецтехніки в Ужгороді

Ужгородські комунальники назвали припарковані машини найбільшою проблемою для проїзду спецтехніки. Тому прийнято рішення, що з 20:00 4 січня екіпажі патрульних поліцейських об’їжджатимуть місто і через гучномовці попереджатимуть про необхідність прибрати машини.

“Там, де буде потреба, працюватимуть евакуатори. Окремі вулиці, де особливий рельєф, після 22:00 на час розчищення будуть блокувати для проїзду працівники поліції”, — йдеться у повідомленні прес-служби Ужгородської міської ради.

Як раніше повідомляв УНН, складні погодні умови з налипанням снігу пошкодили лінії електропередач у п’яти районах Закарпаття — Ужгородському, Великоберезнянському, Мукачівському, Свалявському та Воловецькому. Наразі електропостачання у всіх населених пунктах відновлено.