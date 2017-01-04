Эвакуаторы будут забирать автомобили, которые будут мешать работе спецтехники в Ужгороде

В Ужгороде коммунальщики назвали припаркованные машины большой проблемой для проезда спецтехники. Поэтому принято решение, что с 20:00 4 января экипажи патрульных полицейских будут объезжать город и через громкоговорители предупреждать о необходимости убрать машины.

"Там, где будет потребность, будут работать эвакуаторы. Отдельные улицы, где особый рельеф, после 22:00 на время расчистки будут блокировать для проезда работники полиции ", - говорится в сообщении пресс-службы Ужгородского городского совета.

Как ранее сообщал УНН, сложные погодные условия с налипанием снега повредили линии электропередач в пяти районах Закарпатья - Ужгородском, Великоберезнянском, Мукачевском, Свалявском и Воловецком. Сейчас электроснабжение во всех населенных пунктах восстановлено .