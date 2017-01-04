Эвакуаторы будут забирать автомобили, которые будут мешать работе спецтехники в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. Припаркованные автомобили, которые в Ужгороде мешают проезду и работе спецтехники по уборке снега, будут забирать эвакуаторы. Такую информацию по итогам заседания оперативного штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Ужгородском городском совете обнародовала сегодня, 4 января, пресс-служба горсовета, передает корреспондент УНН.
В Ужгороде коммунальщики назвали припаркованные машины большой проблемой для проезда спецтехники. Поэтому принято решение, что с 20:00 4 января экипажи патрульных полицейских будут объезжать город и через громкоговорители предупреждать о необходимости убрать машины.
"Там, где будет потребность, будут работать эвакуаторы. Отдельные улицы, где особый рельеф, после 22:00 на время расчистки будут блокировать для проезда работники полиции ", - говорится в сообщении пресс-службы Ужгородского городского совета.
Как ранее сообщал УНН, сложные погодные условия с налипанием снега повредили линии электропередач в пяти районах Закарпатья - Ужгородском, Великоберезнянском, Мукачевском, Свалявском и Воловецком. Сейчас электроснабжение во всех населенных пунктах восстановлено .