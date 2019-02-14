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Естонцям запропонували декларувати "чорну" зарплату

Естонцям запропонували декларувати "чорну" зарплату

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Естонці зможуть зізнатися в отриманні зарплати в конверті при заповненні декларації про доходи. Таке нововведення послідувало за зміною закону про податок на прибуток, повідомляє УНН з посиланням на ERR.

У декларації про доходи з'явився уточнюючий розділ, де платникам податків пропонується задекларувати неофіційну зарплату.

"Тим самим ми нагадуємо, що за згодою на зарплату в конверті, відповідальність за це лягає не тільки на роботодавця, але також і на працівника. Якщо роботодавець дохід не задекларував, то це повинен зробити працівник", - розповіла головний спеціаліст Податково-митного департаменту Тетяна Клеттенберг.

Раніше УНН повідомляв, що за минулий рік Естонія продала іноземцям три посвідки на проживання за мільйонні інвестиції.

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