Естонцям запропонували декларувати "чорну" зарплату

У декларації про доходи з'явився уточнюючий розділ, де платникам податків пропонується задекларувати неофіційну зарплату.

"Тим самим ми нагадуємо, що за згодою на зарплату в конверті, відповідальність за це лягає не тільки на роботодавця, але також і на працівника. Якщо роботодавець дохід не задекларував, то це повинен зробити працівник", - розповіла головний спеціаліст Податково-митного департаменту Тетяна Клеттенберг.

Раніше УНН повідомляв, що за минулий рік Естонія продала іноземцям три посвідки на проживання за мільйонні інвестиції.