Естонцям запропонували декларувати "чорну" зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Естонці зможуть зізнатися в отриманні зарплати в конверті при заповненні декларації про доходи. Таке нововведення послідувало за зміною закону про податок на прибуток, повідомляє УНН з посиланням на ERR.
У декларації про доходи з'явився уточнюючий розділ, де платникам податків пропонується задекларувати неофіційну зарплату.
"Тим самим ми нагадуємо, що за згодою на зарплату в конверті, відповідальність за це лягає не тільки на роботодавця, але також і на працівника. Якщо роботодавець дохід не задекларував, то це повинен зробити працівник", - розповіла головний спеціаліст Податково-митного департаменту Тетяна Клеттенберг.
Раніше УНН повідомляв, що за минулий рік Естонія продала іноземцям три посвідки на проживання за мільйонні інвестиції.