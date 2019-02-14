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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 56144 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 125646 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126739 просмотра

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7 марта, 13:58 • 123701 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 06:35 • 117670 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145219 просмотра

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Эстонцам предложили декларировать "черную" зарплату

Эстонцам предложили декларировать "черную" зарплату

Киев  •  УНН

 • 8678 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Эстонцы смогут сознаться в получении зарплаты в конверте при заполнении декларации о доходах. Такое нововведение последовало за изменением закона о подоходном налоге, сообщает УНН со ссылкой на ERR.

В декларации о доходах появился уточняющий раздел, где налогоплательщикам предлагается задекларировать неофициальную зарплату.

"Тем самым мы напоминаем, что при согласии на зарплату в конверте, ответственность за это ложится не только на работодателя, но также и на работника. Если работодатель доход не задекларировал, то это должен сделать работник", - рассказала главный специалист Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг.

Ранее УНН сообщал, что за прошлый год Эстония продала иностранцам три вида на жительство за миллионные инвестиции

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