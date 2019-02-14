Эстонцам предложили декларировать "черную" зарплату

В декларации о доходах появился уточняющий раздел, где налогоплательщикам предлагается задекларировать неофициальную зарплату.

"Тем самым мы напоминаем, что при согласии на зарплату в конверте, ответственность за это ложится не только на работодателя, но также и на работника. Если работодатель доход не задекларировал, то это должен сделать работник", - рассказала главный специалист Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг.

Ранее УНН сообщал, что за прошлый год Эстония продала иностранцам три вида на жительство за миллионные инвестиции.