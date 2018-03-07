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Естонія закликала НАТО посилити заходи стримування Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Країни НАТО повинні посилити заходи стримування Росії, яка посилює свій тиск. Про це під час візиту до США заявив міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, пише УНН за інформацією прес-служби зовнішньополітичного відомства Естонії.

“Порушення Росією загальновизнаних принципів міжнародного права та порушення взятих на себе зобов’язань вимагає посилити політику стримування не лише країнами Балтії, а й НАТО загалом”, — сказав міністр.

На думку міністра закордонних справ, як Європейський Союз, так і США повинні бути готові запобігти небезпеки Росії.

“Для країн Балтії гібридні загрози і ворожа пропаганда — явище вже не нове, але на сьогодні Росія значно розширила свій інформаційний тиск. Важливо, щоб все суспільство знало про небезпеки та було готове розпізнавати неправдиву інформацію”, — наголосив міністр.

Він зауважив, що Росія хоче викликати недовіру до демократичних інститут у різних країнах.

Він також додав, що на саміті НАТО у липні, який пройде в Брюсселі, буде обговорюватися збільшення витрат на оборонний сектор країнами-членами Альянсу, зокрема для боротьби з тероризмом.

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