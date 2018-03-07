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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Эстония призвала НАТО усилить меры сдерживания России

Эстония призвала НАТО усилить меры сдерживания России

Киев  •  УНН

 • 10194 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Страны НАТО должны усилить меры сдерживания России, которая усиливает свое давление. Об этом во время визита в США заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, пишет УНН по информации пресс-службы внешнеполитического ведомства Эстонии.

"Нарушение Россией общепризнанных принципов международного права и нарушение взятых на себя обязательств требует ужесточить политику сдерживания не только странами Балтии, но и НАТО в целом", - сказал министр.

По мнению министра иностранных дел, как Европейский Союз, так и США должны быть готовы предотвратить опасности России.

"Для стран Балтии гибридные угрозы и враждебная пропаганда - явление уже не новое, но сегодня Россия значительно расширила свое информационное давление. Важно, чтобы все общество знало об опасностях и было готово распознавать ложную информацию", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Россия хочет вызвать недоверие к демократическим институтам в разных странах.

Он также добавил, что на саммите в июле, который пройдет в Брюсселе, будет обсуждаться увеличение расходов на оборонный сектор странами-членами Альянса, в частности для борьбы с терроризмом.

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