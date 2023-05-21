Естонія та Латвія куплять німецьку зенітну систему Iris-T
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Естонія та Латвія розглядають можливість купівлі у Німеччини зенітно-ракетних комплексів середньої дальності Iris-T, заявив у неділю в Ризі міністр оборони Естонії Ханно Певкур після переговорів зі своєю латвійською колегою Інарою Мурнієце, пише УНН з посиланням на dpa.
Деталі
За словами Певкура, дві прибалтійські республіки мають намір розпочати спільні переговори з німецьким виробником Diehl Defence з метою підписання контракту влітку.
У разі успіху перші системи можуть бути встановлені у 2025 році після будівництва необхідної інфраструктури та навчання військ.
Жодних подробиць про кількість систем або про ціну не повідомляється. За словами Мурнієце, ця покупка стане найбільшою оборонною закупівлею Латвії.
Доповнення
Прибалтійським республікам не вистачає протиповітряної оборони, і вони не розміщують військово-повітряні сили, покладаючись на інших членів НАТО, які патрулюватимуть їхній повітряний простір поблизу кордонів з росією та білоруссю.
За заявами виробників, SLM середньої дальності Iris-T ефективна проти літаків, вертольотів, крилатих ракет та балістичних ракет малої дальності.
Кожна система складається з блоку радіолокації, командного пункту і трьох автомобільних пускових установок. Його робочий діапазон складає 40 кілометрів, а висота польоту – 20 кілометрів.