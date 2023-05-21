Эстония и Латвия купят немецкую зенитную систему Iris-T
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Эстония и Латвия рассматривают возможность покупки у Германии зенитно-ракетных комплексов средней дальности Iris-T, заявил в воскресенье в Риге министр обороны Эстонии Ханно Певкур после переговоров со своей латвийской коллегой Инарой Мурниеце, пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
По словам Певкура, две прибалтийские республики намерены начать совместные переговоры с немецким производителем Diehl Defence с целью подписания контракта летом.
В случае успеха первые системы могут быть установлены в 2025 году после строительства необходимой инфраструктуры и обучения войск.
Никаких подробностей о количестве систем или о цене не сообщается. По словам Мурниеце, эта покупка станет крупнейшей оборонной закупкой Латвии.
Дополнение
Прибалтийским республикам не хватает противовоздушной обороны, и они не размещают военно-воздушные силы, полагаясь на других членов НАТО, которые будут патрулировать их воздушное пространство вблизи границ с россией и беларусью.
По заявлениям производителей, SLM средней дальности Iris-T эффективна против самолетов, вертолетов, крылатых ракет и баллистических ракет малой дальности.
Каждая система состоит из блока радиолокации, командного пункта и трех автомобильных пусковых установок. Его рабочий диапазон составляет 40 километров, а высота полета – 20 километров.