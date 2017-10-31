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Естонія планує надати штучному інтелекту юридичні права

Естонія планує надати штучному інтелекту юридичні права

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство економіки Естонії розробляє нове законодавство, яке буде регулювати питання статусу штучного інтелекту у правових спорах, передає УНН посилаючись на Bllomberg.

В одній з розглянутих пропозицій у законопроекті мають створити термін "робот-агент", який буде знаходитися між окремою юридичною особою і об'єктом, який є чужою власністю.

Відповідальний за ІТ-стратегію уряду Естонії Сіім Сіккут сказав, що він бачить переваги для підвищення штучного інтелекту на тому ж судовому рівні, що і фізичні і юридичні особи.

"Якщо ми скористаємося цією можливістю на рівні уряду, то станемо першопрохідцями в цій області та прикладом для інших країн", - сказав він.

Сіккут також зазначив, що естонський уряд - перший у світі, який готує закон про робототехніку та штучний інтелект і висловив сподівання, що врегулювати це питання вдасться впродовж кількох років.

Як повідомляв УНН, на північному заході Саудівської Аравії побудують нове місто Neom, яке буде мати власний штучний інтелект, у той час компанія Toyota Motor Corp заявила, що до 2020 року представить електричний автомобіль, який буде використовувати штучний інтелект для взаємодії з водієм.

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