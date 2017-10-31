Эстония планирует предоставить искусственному интеллекту юридические права
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство экономики Эстонии разрабатывает новое законодательство, которое будет регулировать вопросы статуса искусственного интеллекта в правовых спорах, передает УНН со ссылкой на Bllomberg.
В одной из рассмотренных предложений в законопроекте должны создать термин "робот-агент", который будет находиться между отдельным юридическим лицом и объектом, который является чужой собственностью.
Ответственный за ИТ-стратегию правительства Эстонии Сиим Сиккут сказал, что он видит преимущества для повышения искусственного интеллекта на том же судебном уровне, что и физические и юридические лица.
"Если мы воспользуемся этой возможностью на уровне правительства, то станем первопроходцами в этой области и примером для других стран", - сказал он.
Сиккут также отметил, что эстонское правительство - первый в мире, который готовит закон о робототехнику и искусственный интеллект и выразил надежду, что урегулировать этот вопрос удастся в течение нескольких лет.
Как сообщал УНН, на северо-западе Саудовской Аравии построят новый город Neom, которое будет иметь собственный искусственный интеллект, в то время компания Toyota Motor Corp заявила, что к 2020 году представит электрический автомобиль, который будет использовать искусственный интеллект для взаимодействия с водителем.