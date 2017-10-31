Эстония планирует предоставить искусственному интеллекту юридические права

В одной из рассмотренных предложений в законопроекте должны создать термин "робот-агент", который будет находиться между отдельным юридическим лицом и объектом, который является чужой собственностью.

Ответственный за ИТ-стратегию правительства Эстонии Сиим Сиккут сказал, что он видит преимущества для повышения искусственного интеллекта на том же судебном уровне, что и физические и юридические лица.

"Если мы воспользуемся этой возможностью на уровне правительства, то станем первопроходцами в этой области и примером для других стран", - сказал он.

Сиккут также отметил, что эстонское правительство - первый в мире, который готовит закон о робототехнику и искусственный интеллект и выразил надежду, что урегулировать этот вопрос удастся в течение нескольких лет.

Как сообщал УНН, на северо-западе Саудовской Аравии построят новый город Neom, которое будет иметь собственный искусственный интеллект, в то время компания Toyota Motor Corp заявила, что к 2020 году представит электрический автомобиль, который будет использовать искусственный интеллект для взаимодействия с водителем.