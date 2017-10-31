Эстония планирует предоставить искусственному интеллекту юридические права

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21080 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81822 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141715 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111368 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113137 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110336 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102624 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106485 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103148 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150135 просмотра

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Эстония планирует предоставить искусственному интеллекту юридические права

Эстония планирует предоставить искусственному интеллекту юридические права

Киев  •  УНН

 • 10239 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство экономики Эстонии разрабатывает новое законодательство, которое будет регулировать вопросы статуса искусственного интеллекта в правовых спорах, передает УНН со ссылкой на Bllomberg.

В одной из рассмотренных предложений в законопроекте должны создать термин "робот-агент", который будет находиться между отдельным юридическим лицом и объектом, который является чужой собственностью.

Ответственный за ИТ-стратегию правительства Эстонии Сиим Сиккут сказал, что он видит преимущества для повышения искусственного интеллекта на том же судебном уровне, что и физические и юридические лица.

"Если мы воспользуемся этой возможностью на уровне правительства, то станем первопроходцами в этой области и примером для других стран", - сказал он.

Сиккут также отметил, что эстонское правительство - первый в мире, который готовит закон о робототехнику и искусственный интеллект и выразил надежду, что урегулировать этот вопрос удастся в течение нескольких лет.

Как сообщал УНН, на северо-западе Саудовской Аравии построят новый город Neom, которое будет иметь собственный искусственный интеллект, в то время компания Toyota Motor Corp заявила, что к 2020 году представит электрический автомобиль, который будет использовать искусственный интеллект для взаимодействия с водителем.

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