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Естонія не планує евакуювати своє посольство в Києві

Естонія не планує евакуювати своє посольство в Києві

Київ • УНН

 • 12892 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Естонія не евакуюватиме з Києва своє посольство та не відкликатиме військових інструкторів з України на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на ERR.

Деталі

Сьогодні, 14 лютого, члени естонського уряду на екстреній нараді обговорили напружену ситуацію в Україні через загрозу вторгнення Росії.

"Естонська держава підтримує Україну та народ України і далі надаватиме допомогу, навіть якщо російська агресія в Україні переросте у війну. Підтримуючи Україну, ми постійно консультуємося з нашими союзниками", - заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За словами міністра закордонних справ Еви-Марії Лійметс, посольство Естонії у Києві продовжить свою роботу.

"Хоча ситуація в Україні напружена, посольство Естонії в Києві обов'язково продовжить роботу і зможе запропонувати естонцям допомогу у виїзді з України, але важливо наголосити, що якщо ситуація ускладнюватиметься, надання необхідної допомоги може бути суттєво ускладнене через незалежні від нас причини", - заявила вона.

Міністр оборони Калле Лаанет зазначив, що Естонія не відкликатиме з України військовослужбовців сил оборони, які займаються там навчанням місцевих військових.

Нагадаємо

Сьогодні Польща заявила, що також не планує евакуювати дипломатів з України.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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