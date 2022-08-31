Естонія має намір зупинити в'їзд до країни більшості росіян протягом кількох тижнів – міністр

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"Це вимагає деякого часу, але я думаю, що час також має вирішальне значення, враховуючи величезну кількість російських громадян, що в'їжджають", - сказав Рейнсалу агентству Reuters у Празі після дводенної зустрічі зі своїми колегами з ЄС.

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Однак Рейнсалу сказав, що Естонія збирається виробити рішення у своєму регіоні шляхом співробітництва та на основі "нашої національної компетенції з міркувань національної безпеки".

Естонія прагне відмовити росіянам з міркувань безпеки, незалежно від того, чи були їхні шенгенські візи видані Естонією чи якоюсь іншою країною, сказав він.

"Я б дуже вітав… рішення найближчими днями, найближчими тижнями, де ми у повній відповідності до візового кодексу Шенгенської зони заборонимо в'їзд на наші національні території цим людям з російської федерації, не роблячи жодної різниці, якщо у них є шенгенська віза, видана в Естонії чи у другій країні Шенгенської угоди", - сказав міністр.

Рейнсалу сказав, що за останні шість місяців до Естонії, населення якої становить 1,3 мільйона осіб, в'їхало 300 тисяч росіян, і він прагне "найсуттєвіше" скоротити це число.

Однак, за словами міністра, будуть і винятки.

За його словами, якщо російського опозиційного політика Олексія Навального, який перебуває в ув'язненні, буде звільнено, то йому, його сім'ї і "всім хоробрим учасникам цивільного опору" в Естонії будуть раді. Він додав, що росіян також пускатимуть до країни з гуманітарних, сімейних чи медичних причин або якщо вони прибувають як дипломати.

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На зустрічі міністрів у Празі було вирішено ускладнити для росіян отримання віз для поїздок до блоку ЄС, але не вдалося погодитися із повною забороною на видачу віз у масштабах усього ЄС, до якого закликали Україна та кілька держав-членів.

За даними росЗМІ, заступник міністра закордонних справ росії олександр грушко заявив, що Москва не залишить цей крок без наслідків.