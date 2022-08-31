Эстония намерена остановить въезд в страну большинства россиян в течение нескольких недель – министр

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"Это требует некоторого времени, но я думаю, что время также имеет решающее значение, учитывая огромное количество въезжающих российских граждан", - сказал Рейнсалу агентству Reuters в Праге после двухдневной встречи со своими коллегами из ЕС.

Детали

Однако Рейнсалу сказал, что Эстония собирается выработать решение в своем регионе путем сотрудничества и на основе "нашей национальной компетенции по соображениям национальной безопасности".

Эстония стремится отказать россиянам из соображений безопасности, независимо от того, были ли их шенгенские визы выданы Эстонией или какой-либо другой страной, сказал он.

"Я бы очень приветствовал… решения в ближайшие дни, ближайшие недели, где мы в полном соответствии с визовым кодексом Шенгенской зоны запретим въезд на наши национальные территории этим людям из российской федерации, не делая никакой разницы, если у них есть шенгенская виза, выданная в Эстонии или в другой стране Шенгенского соглашения", - сказал министр.

Рейнсалу сказал, что за последние шесть месяцев в Эстонию, население которой составляет 1,3 миллиона человек, въехало 300 тысяч россиян, и он стремится "существенно" сократить это число.

Однако, по словам министра, будут и исключения.

По его словам, если находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный будет освобожден, то ему, его семье и "всем храбрым участникам гражданского сопротивления" в Эстонии будут рады. Он добавил, что россиян также будут пускать в страну по гуманитарным, семейным или медицинским причинам или если они прибывают в качестве дипломатов.

Добавим

На встрече министров в Праге было решено усложнить для россиян получение виз для поездок в блок ЕС, но не удалось согласиться с полным запретом на выдачу виз в масштабах всего ЕС, к которому призывали Украина и несколько государств-членов.

По данным росСМИ, заместитель министра иностранных дел россии александр грушко заявил, что Москва не оставит этот шаг без последствий.