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Ескіз Великого Герба: експерт розповів, чи дотримані закони геральдики

Київ • УНН

 • 95013 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Затверджений вчора ескіз Великого Державного Герба України відповідає всім геральдичним канонам. Про це УНН розповів кандидат історичних наук, геральдист Олександр Алфьоров.

Ескіз Великого Герба: експерт розповів, чи дотримані закони геральдики

“З приводу цього ескізу, то ніяких геральдичних суперечок він не буде викликати. Але є прихильники різних інших додаткових фігур. Там суто концептуальні розбіжності. Для геральдистів Великий Герб не промовляє про порушення геральдики. Всім геральдичним канонам він точно відповідає”, - зазначив історик.

Також експерт пояснив саму форму зображення різних частин Герба.

“Є питання “чому в лева червоні кігті та видно статевий орган?” Тому що всі леви мали червоні нігті, адже це відповідає законам геральдики. І всі леви мали статевий орган, адже це не левиці. Люди сприймають це достатньо примітивно, чесно кажучи”, - додав Алфьоров.

Також співробітник НАН України пояснив, що й надалі Тризуб — залишатиметься основним гербом України.

“Відповідно до геральдики, відповідно до здорового глузду, гербом України залишається Тризуб — геральдична фігура, яка вписана в щит. Гербом є все, що вписано в щит. Все, що поза щитом, має назву “позащитові фігури”. Вони є щитотримачами. Тобто, оздобою герба, які несуть додаткове історичне символічне навантаження. Відповідно, всі, хто кричать про великий герб, не розуміють того, що насправді Великий герб — оздоба щита. Нашим Гербом України залишається Тризуб”, - відзначив Олександр.

Також науковець повідомив, що це далеко не перша спроба визначити Великий Державний Герб України.

“Треба зауважити, що не перший конкурс на Великий Державний герб України. У минулі десятиліття вже двічі були проведені конкурси, двічі визначали герб. Тому, ці етапи ми вже проходили. Тут єдине, що треба зауважити, що, відповідно до Конституції України ми маємо Великий герб (Стаття 20 Конституції України — ред.). Тут ми підходимо до іншого питання, в якому існує чисто людський фактор, який називається лобізмом або хворобою соцмереж. Можу сказати, що 99,9% українців не знали, що таке “тризуб”, коли його 100 років тому приймали за герб нашої держави. Тобто, з наших прадідів та прабабок ніхто не знав, що то за знак, зображений на грошах. Він був невідомий, він друкувався виключно як ілюстрація до срібників, якихось історичних праць”, - зазначив експерт.

Геральдист також детально розповів про значення фігур, зображених на державному гербі.

“Перейдемо до фігур:

1) Козак з мушкетом — є обов'язковою фігурою, яка вказана в Конституції. Це герб Війська Запорізького — Гетьманщини. Також був гербом Української Держави часів Павла Скоропадського;

2) Коронований Лев — герб Королівства Русі, який демонструє тяглість між Тризубом і Гетьманщиною;

3) Архістратиг Михаїл — покровитель українського воїнства з ХІ століття. Люди в коментарях навіть зрозуміти не можуть, що це не святий і не архангел.

Коли ми говоримо про всі ці фігури використані на нашому гербі, то можемо чітко зауважити:

1) Тризуб — держава Володимира Святого (Великого — ред.) Київська Русь;
2) Щит тримає руський Лев — символ того, що державність продовжилась у Королівстві Русі, яке ми звикли називати Галицько-Волинським Князівством (мова йде про коронацію князя Данила Романовича (Галицького) 7 жовтня 1253 року — ред.);

3) Козак з мушкетом демонструє, що держава з Галичини перейшла до Гетьманщин;

4) Архістратиг Михаїл — як патрон українського воїнства, захисник”, - підсумував спеціаліст у галузі геральдики.

Нагадаємо, що вчора в Мінкульті обрали найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Після цього у "Слузі народу" заявили, що хочуть бачити більше, ніж один ескіз великого Герба для затвердження.

Додамо, що й у мережі критично оцінили переможця, а колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет показав альтернативний варіант.

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