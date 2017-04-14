Ernst&Young має пояснити результати дослідження щодо корупції в Україні - В.Гройсман

“Сьогодні є дуже багато протиріч у цій інформації. Така авторитетна компанія як Ernst&Young мала би дати пояснення, що, як і так далі”, — заявив В.Гройсман.

За його словами, у компанії мають пояснити, зокрема, кого вони опитували при складанні рейтингу, які отримали відповіді і про що це свідчить.

Нагадаємо, дані міжнародного дослідження, проведеного і опублікованого агентством Ernst&Young (EY), свідчать, що Україна за два роки піднялася на 7 сходинок в рейтингу корупції в бізнесі і посіла перше місце. Дослідження охоплює 41 країну (Європа, Близький Схід, Індія і Африка (EMEIA)).

За даними опитування, проведеного аналітиками, на питання про те, чи стикаються вони з корупцією при веденні бізнесу, 88% респондентів відповіли ствердно. Варто відзначити, що в минулому році цей показник становив 80%.