Ernst&Young должны объяснить результаты исследования коррупции в Украине - В.Гройсман

"Сегодня есть очень много противоречий в этой информации. Такая авторитетная компания как Ernst&Young должна была дать объяснение, что, как и так далее", - заявил В.Гройсман.

По его словам, в компании должны объяснить, в частности, кого они опрашивали при составлении рейтинга, которые получили ответы и о чем это говорит.

Напомним, данные международного исследования, проведенного и опубликованного агентством Ernst&Young (EY), свидетельствуют, что Украина за два года поднялась на 7 ступенек в рейтинге коррупции в бизнесе и заняла первое место. Исследование охватывает 41 страну (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка (EMEIA)).

По данным опроса, проведенного аналитиками, на вопрос о том, сталкиваются ли они с коррупцией при ведении бизнеса, 88% респондентов ответили утвердительно. Стоит отметить, что в прошлом году этот показатель составлял 80%.