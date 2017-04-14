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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44535 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103405 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158855 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117479 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117164 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112935 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104552 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

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Ernst&Young должны объяснить результаты исследования коррупции в Украине - В.Гройсман

Ernst&Young должны объяснить результаты исследования коррупции в Украине - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 13224 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Компания Ernst & Young должна объяснить результаты исследования, согласно которому Украина заняла первое место в рейтинге коррупции в бизнесе. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Сегодня есть очень много противоречий в этой информации. Такая авторитетная компания как Ernst&Young должна была дать объяснение, что, как и так далее", - заявил В.Гройсман.

По его словам, в компании должны объяснить, в частности, кого они опрашивали при составлении рейтинга, которые получили ответы и о чем это говорит.

Напомним, данные международного исследования, проведенного и опубликованного агентством Ernst&Young (EY), свидетельствуют, что Украина за два года поднялась на 7 ступенек в рейтинге коррупции в бизнесе и заняла первое место. Исследование охватывает 41 страну (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка (EMEIA)).

По данным опроса, проведенного аналитиками, на вопрос о том, сталкиваются ли они с коррупцией при ведении бизнеса, 88% респондентов ответили утвердительно. Стоит отметить, что в прошлом году этот показатель составлял 80%.

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