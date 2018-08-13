Ердоган звинуватив США у спробі ударити Туреччину "в спину"

"Ви дієте з одного боку як стратегічний партнер, а з іншого боку ви пускаєте кулю в ногу свого стратегічного партнера. Спочатку ми разом у НАТО, а потім ви прагнете вдарити свого стратегічного партнера у спину, чи може така річ бути прийнятою?", - наголосив Ердоган.



В останні дні у відносинах Туреччини та Сполучених Штатів, які є союзниками НАТО, спостерігається загострення напруги.

Суперечки держав серйозно похитнули турецьку ліру, яка в минулу п'ятницю оновила черговий історичний рекорд і завершила день на позначці 6,41 ліри/долар, хоча ще на початку минулого тижня її вартість по відношенню до долара становила 5,1.



Ердоган заявив, що Туреччина стикається з "економічною облогою" з боку США. Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він подвоїв тарифи на метали.



Втім, Ердоган порадив туркам не турбуватися.



"Ми зовсім не тонемо, і з нами не покінчено. Динаміка турецької економіки тверда, сильна і здорова, і буде такою", - наголосив президент.



Як повідомляв УНН, у неділю Ердоган заявив, що США намагаються пожертвувати 81-мільйонною Туреччиною заради пов’язаного з терористичною організацією пастора.



