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Ердоган звинуватив США у спробі ударити Туреччину "в спину"

Київ • УНН

 • 6926 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент Реджеп Таїп Ердоган в понеділок звинуватив Сполучені Штати в тому, що політика останніх б'є Туреччину "у спину" на тлі підвищення Америкою тарифів на імпорт сталі та алюмінію з країни. Відповідну заяву турецький лідер зробив на конференції в столиці Анкарі, передає УНН з посиланням на AFP.

Ердоган звинуватив США у спробі ударити Туреччину "в спину"

"Ви дієте з одного боку як стратегічний партнер, а з іншого боку ви пускаєте кулю в ногу свого стратегічного партнера. Спочатку ми разом у НАТО, а потім ви прагнете вдарити свого стратегічного партнера у спину, чи може така річ бути прийнятою?", - наголосив Ердоган.

В останні дні у відносинах Туреччини та Сполучених Штатів, які є союзниками НАТО, спостерігається загострення напруги.
Суперечки держав серйозно похитнули турецьку ліру, яка в минулу п'ятницю оновила черговий історичний рекорд і завершила день на позначці 6,41 ліри/долар, хоча ще на початку минулого тижня її вартість по відношенню до долара становила 5,1.

Ердоган заявив, що Туреччина стикається з "економічною облогою" з боку США. Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він подвоїв тарифи на метали.

Втім, Ердоган порадив туркам не турбуватися.

"Ми зовсім не тонемо, і з нами не покінчено. Динаміка турецької економіки тверда, сильна і здорова, і буде такою", - наголосив президент.

Як повідомляв УНН, у неділю Ердоган заявив, що США намагаються пожертвувати 81-мільйонною Туреччиною заради пов’язаного з терористичною організацією пастора.

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