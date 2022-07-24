Ердоган звинуватив Грецію у «навмисному» порушенні Лозанського мирного договору

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У відеозверненні, присвяченому 99-м роковинам Лозаннського мирного договору, він сказав: «Положення та умови Лозаннського мирного договору, особливо права турецької меншості, нещодавно були навмисно порушені Грецією. Наша країна не може змиритися з такою ситуацією, яка несумісна з принципом добросусідства та вірності договору», - додав він.

Назвавши його одним із установчих документів Турецької Республіки, Ердоган підкреслив, що Анкара ретельно стежила за його виконанням протягом останніх 99 років.

«За Лозаннським мирним договором було проведено наші сухопутні кордони, скасовано капітуляції, забезпечено права турецької меншості в Греції та підтверджено невійськовий статус грецьких островів, розташованих неподалік наших берегів», — сказав він.

Додамо

Лозаннський договір був підписаний 24 липня 1923 після перемоги Туреччини у Війні за незалежність.