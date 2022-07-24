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Эрдоган обвинил Грецию в «преднамеренном» нарушении Лозанского мирного договора

Эрдоган обвинил Грецию в «преднамеренном» нарушении Лозанского мирного договора

Киев • УНН

 • 120314 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В последнее время Греция намеренно нарушает условия Лозанского мирного договора, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.

Детали

В видеообращении, посвященном 99-й годовщине Лозанского мирного договора, он сказал: «Положения и условия Лозанского мирного договора, особенно права турецкого меньшинства, недавно были намеренно нарушены Грецией. Наша страна не может смириться с такой ситуацией, которая несовместима с принципом добрососедства и верности договора", - добавил он.

Назвав его одним из учредительных документов Турецкой Республики, Эрдоган подчеркнул, что Анкара тщательно следила за его исполнением в течение последних 99 лет.

«По Лозанскому мирному договору были проведены наши сухопутные границы, отменены капитуляции, обеспечены права турецкого меньшинства в Греции и подтвержден невоенный статус греческих островов, расположенных неподалеку от наших берегов», — сказал он.

Добавим

Лозанский договор был подписан 24 июля 1923 г. после победы Турции в Войне за независимость.

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