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Ердоган заявив, що Ізраїль проводить політику терору

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за слова про якісь злочини ЗС Туреччини проти цивільного населення сирійського Афрін. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.

“Нетаньяху робить дуже дивні й абсурдні заяви. У той час, як Туреччина веде рішучу боротьбу з тероризмом, Ізраїль проводить політику терору, а не боротьби зі злочинністю”, — сказав Ердоган в провінції Адана.

Турецький лідер закликав Нетаньяху відмовитися від політики тиску на палестинців і критики Анкари.

“Нетаньяху повинен бути щирим і перестати критикувати Туреччину. В іншому випадку ізраїльська влада так і не отримає позитивного відгуку від Анкари”, — сказав Ердоган.

Нагадаємо, Генштаб ЗС Туреччини заявив, що район Афрін на північному заході Сирії повністю очищений від терористів, ведуться роботи з розмінування територій для повернення населення до своїх домівок.

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