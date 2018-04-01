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Эрдоган заявил, что Израиль проводит политику террора

Эрдоган заявил, что Израиль проводит политику террора

Киев  •  УНН

 • 7668 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за слова о каких-то преступления ВС Турции против гражданского населения сирийского Африн. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.

"Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время, как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью", - сказал Эрдоган в провинции Адана.

Турецкий лидер призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев и критики Анкары.

"Нетаньяху должен быть искренним и перестать критиковать Турцию. В противном случае израильские власти так и не получит положительного отклика от Анкары", - сказал Эрдоган.

Напомним, Генштаб ВС Турции заявил, что район Африн на северо-западе Сирии полностью очищен от террористов, ведутся работы по разминированию территорий для возвращения населения в свои дома.

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