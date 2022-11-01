Ердоган проведе переговори із Зеленським та путіним щодо "зернової угоди" - Чавушоглу

Цитата

"Необхідні конкретні кроки на шляху усунення перешкод щодо експорту російської агропродукції та добрив. Президент Туреччини незабаром проведе переговори з російським та українським колегами. Про результати розповість сам турецький лідер. Віримо в те, що він направить процес у потрібний напрямок", - сказав журналістам Чавушоглу.

Деталі

За словами міністра, наразі проблем із вже завантаженими судами немає, проте для продовження процесу потрібно "розв'язувати проблеми".

Доповнення

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". Також 29 жовтня в росії заявили, що готові повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

Однак, 31 жовтня в межах "зернової ініціативи" з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 12 суден.

Анкара заявила, що спрямує зусилля, аби продовжити "зернову угоду". Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар висловив цю позицію під час розмови зі своїм українським колегою Олександром Резніковим, міністром інфраструктури цієї країни Олександром Кубраковим.