Р.Ердоган перегляне позицію щодо членства Туреччини в ЄС

“Якщо вони не діють щиро, ми повинні знайти шлях назад. Чому ми повинні прагнути це і на далі? Ми ведемо ці переговори вже 54 роки,” — сказав Р.Ердоган, додавши, що питання про членство Туреччини в ЄС може бути розглянуте на загальнонаціональному референдумі.

Нагадаємо, президент Туреччини Р.Ердоган заявив про намір розпочати обговорення з приводу відновлення смертної кари.