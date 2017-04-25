Р.Ердоган перегляне позицію щодо членства Туреччини в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Офіційна Анкара перегляне свою позицію щодо членства в ЄС. Президент Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що офіційний Брюссель затягує переговори з даного питання. Передає УНН посилаючись на Reuters.
“Якщо вони не діють щиро, ми повинні знайти шлях назад. Чому ми повинні прагнути це і на далі? Ми ведемо ці переговори вже 54 роки,” — сказав Р.Ердоган, додавши, що питання про членство Туреччини в ЄС може бути розглянуте на загальнонаціональному референдумі.
Нагадаємо, президент Туреччини Р.Ердоган заявив про намір розпочати обговорення з приводу відновлення смертної кари.