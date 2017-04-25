Эрдоган пересмотрит позицию относительно членства Турции в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Официальная Анкара пересмотрит свою позицию относительно членства в ЕС. Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что официальный Брюселле затягивает переговоры по данному вопросу. Передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Если они не действуют искренне, мы должны найти путь назад. Почему мы должны стремится к этому и дальше? Мы ведем эти переговоры уже 54 года," - сказал Р.Эрдоган, добавив, что вопрос о членстве Турции в ЕС может быть рассмотрен на общенациональном референдуме.
Напомним, президент Турции Р. Эрдоган заявил о намерении начать обсуждение по поводу восстановления смертной казни.