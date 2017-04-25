Эрдоган пересмотрит позицию относительно членства Турции в ЕС

"Если они не действуют искренне, мы должны найти путь назад. Почему мы должны стремится к этому и дальше? Мы ведем эти переговоры уже 54 года," - сказал Р.Эрдоган, добавив, что вопрос о членстве Турции в ЕС может быть рассмотрен на общенациональном референдуме.

Напомним, президент Турции Р. Эрдоган заявил о намерении начать обсуждение по поводу восстановления смертной казни.