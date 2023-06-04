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Ердоган оголосив новий склад уряду Туреччини

Київ • УНН

 • 463037 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про створення нового Кабінету міністрів у президентському палаці Чанкая, повідомляє Hurriyet, пише УНН.

Ердоган оголосив новий склад уряду Туреччини

Цитата 

"Я хотів би подякувати моїм 54 мільйонам громадян, які відобразили свій демократичний вибір у виборчій урні на виборах 14 і 28 травня. Я хочу висловити подяку моїм 27 мільйонам 835 тисячам громадян, які вкотре визнали мене гідним президентства", - сказав Ердоган.

Деталі 

Президент Туреччини заявив, що прагне виправдати очікування виборців і буде невпинно працювати попри труднощі та перешкоди.

Нові міністри Кабміну Туреччини:

  • віцепрезидент - Джевдет Їлмаз;

  • міністр юстиції - Йилмаз Тунч;

  • міністр сім'ї та соціальних послуг -  Махінур Оздемір Гьокташ;

  • міністр праці та соціального захисту - Ведат Ішіхан;

  • міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Мехмет Ожасекі;

  • міністр закордонних справ - Хакан Фідан;

  • міністр енергетики та природних ресурсів - Альпарслан Байрактар;

  • міністр молоді та спорту - Осман Аскін Бак;

  • міністр казначейства та фінансів - Мехмет Шимшек;

  • міністр внутрішніх справ - Алі Єрлікая;

  • міністр культури та туризму - Мехмет Нурі Ерсой;

  • міністр національної освіти - Юсуф Текін;

  • міністр національної оборони - Яшар Гюлер;

  • міністр охорони здоров'я - Фахреттін Коджа;

  • міністр промисловості та технологій - Мехмет Фатіх Качир;

  • міністр сільського та лісового господарства - Ібрагім Юмаклі;

  • міністр торгівлі - Омер Болат;

  • міністр транспорту та інфраструктури - Абдулкадір Уралоглу.

Доповнення 

Ердоган змінив міністра оборони Хулусі Акара та міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу. Вони обидва брали безпосередню участь в "зерновій угоді". 

Новим міністром закордонних справ Туреччини, за рішенням Ердогана, став колишній глава Національної розвідувальної організації Туреччини Хакан Фідан. 

Примітно, що 4 листопада 2022 року, Фідан був нагороджений від України орденом "За заслуги" III ступеня, який отримав за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за популяризацію Української держави у світі

Тим часом Яшар Гюлер обійняв посаду нового міністра оборони Туреччини. З 2018 року він обіймав посаду начальника Генерального штабу Збройних сил Туреччини.

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