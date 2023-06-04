Ердоган оголосив новий склад уряду Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про створення нового Кабінету міністрів у президентському палаці Чанкая, повідомляє Hurriyet, пише УНН.
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"Я хотів би подякувати моїм 54 мільйонам громадян, які відобразили свій демократичний вибір у виборчій урні на виборах 14 і 28 травня. Я хочу висловити подяку моїм 27 мільйонам 835 тисячам громадян, які вкотре визнали мене гідним президентства", - сказав Ердоган.
Деталі
Президент Туреччини заявив, що прагне виправдати очікування виборців і буде невпинно працювати попри труднощі та перешкоди.
Нові міністри Кабміну Туреччини:
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віцепрезидент - Джевдет Їлмаз;
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міністр юстиції - Йилмаз Тунч;
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міністр сім'ї та соціальних послуг - Махінур Оздемір Гьокташ;
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міністр праці та соціального захисту - Ведат Ішіхан;
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міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Мехмет Ожасекі;
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міністр закордонних справ - Хакан Фідан;
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міністр енергетики та природних ресурсів - Альпарслан Байрактар;
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міністр молоді та спорту - Осман Аскін Бак;
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міністр казначейства та фінансів - Мехмет Шимшек;
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міністр внутрішніх справ - Алі Єрлікая;
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міністр культури та туризму - Мехмет Нурі Ерсой;
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міністр національної освіти - Юсуф Текін;
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міністр національної оборони - Яшар Гюлер;
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міністр охорони здоров'я - Фахреттін Коджа;
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міністр промисловості та технологій - Мехмет Фатіх Качир;
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міністр сільського та лісового господарства - Ібрагім Юмаклі;
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міністр торгівлі - Омер Болат;
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міністр транспорту та інфраструктури - Абдулкадір Уралоглу.
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Доповнення
Ердоган змінив міністра оборони Хулусі Акара та міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу. Вони обидва брали безпосередню участь в "зерновій угоді".
Новим міністром закордонних справ Туреччини, за рішенням Ердогана, став колишній глава Національної розвідувальної організації Туреччини Хакан Фідан.
Примітно, що 4 листопада 2022 року, Фідан був нагороджений від України орденом "За заслуги" III ступеня, який отримав за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за популяризацію Української держави у світі
Тим часом Яшар Гюлер обійняв посаду нового міністра оборони Туреччини. З 2018 року він обіймав посаду начальника Генерального штабу Збройних сил Туреччини.