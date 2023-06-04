Эрдоган объявил новый состав правительства Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании нового Кабинета министров в президентском дворце Чанкая, сообщает Hurriyet, пишет УНН.
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"Я хотел бы поблагодарить моих 54 миллионов граждан, которые отразили свой демократический выбор в избирательной урне на выборах 14 и 28 мая. Я хочу выразить благодарность моим 27 миллионам 835 тысячам граждан, которые в очередной раз признали меня достойным президентства", - сказал Эрдоган.
Детали
Президент Турции заявил, что стремится оправдать ожидания избирателей и будет неустанно работать, несмотря на трудности и препятствия.
Новые министры Кабмина Турции:
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вице-президент - Джевдет Йылмаз;
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министр юстиции - Йылмаз Тунч;
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министр семьи и социальных услуг - Махинур Оздемир Гёкташ;
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министр труда и социальной защиты - Ведат Ишихан;
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министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Ожасеки;
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министр иностранных дел - Хакан Фидан;
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министр энергетики и природных ресурсов - Альпарслан Байрактар;
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министр молодежи и спорта - Осман Аскин Бак;
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министр казначейства и финансов - Мехмет Шимшек;
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министр внутренних дел - Али Ерликая;
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министр культуры и туризма - Мехмет Нури Эрсой;
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министр национального образования - Юсуф Текин;
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министр национальной обороны - Яшар Гюлер;
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министр здравоохранения - Фахреттин Коджа;
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министр промышленности и технологий - Мехмет Фатих Качир;
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министр сельского и лесного хозяйства - Ибрагим Юмакли;
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министр торговли - Омер Болат;
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министр транспорта и инфраструктуры - Абдулкадир Уралоглу.
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Дополнение
Эрдоган сменил министра обороны Хулуси Акара и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Они оба принимали непосредственное участие в "зерновой сделке".
Новым министром иностранных дел Турции, по решению Эрдогана, стал бывший глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.
Примечательно, что 4 ноября 2022 года, Фидан был награжден от Украины орденом "За заслуги" III степени, который получил за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за популяризацию Украинского государства в мире
Тем временем Яшар Гюлер занял должность нового министра обороны Турции. С 2018 года он занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции.