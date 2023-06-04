Эрдоган объявил новый состав правительства Турции

Цитата

"Я хотел бы поблагодарить моих 54 миллионов граждан, которые отразили свой демократический выбор в избирательной урне на выборах 14 и 28 мая. Я хочу выразить благодарность моим 27 миллионам 835 тысячам граждан, которые в очередной раз признали меня достойным президентства", - сказал Эрдоган.

Детали

Президент Турции заявил, что стремится оправдать ожидания избирателей и будет неустанно работать, несмотря на трудности и препятствия.

Новые министры Кабмина Турции:



вице-президент - Джевдет Йылмаз;



министр юстиции - Йылмаз Тунч;



министр семьи и социальных услуг - Махинур Оздемир Гёкташ;



министр труда и социальной защиты - Ведат Ишихан;



министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Ожасеки;



министр иностранных дел - Хакан Фидан;



министр энергетики и природных ресурсов - Альпарслан Байрактар;



министр молодежи и спорта - Осман Аскин Бак;



министр казначейства и финансов - Мехмет Шимшек;



министр внутренних дел - Али Ерликая;



министр культуры и туризма - Мехмет Нури Эрсой;



министр национального образования - Юсуф Текин;



министр национальной обороны - Яшар Гюлер;



министр здравоохранения - Фахреттин Коджа;



министр промышленности и технологий - Мехмет Фатих Качир;



министр сельского и лесного хозяйства - Ибрагим Юмакли;



министр торговли - Омер Болат;



министр транспорта и инфраструктуры - Абдулкадир Уралоглу.



Дополнение

Эрдоган сменил министра обороны Хулуси Акара и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Они оба принимали непосредственное участие в "зерновой сделке".

Новым министром иностранных дел Турции, по решению Эрдогана, стал бывший глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

Примечательно, что 4 ноября 2022 года, Фидан был награжден от Украины орденом "За заслуги" III степени, который получил за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за популяризацию Украинского государства в мире

Тем временем Яшар Гюлер занял должность нового министра обороны Турции. С 2018 года он занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции.