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Эрдоган объявил новый состав правительства Турции

Киев • УНН

 • 463037 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании нового Кабинета министров в президентском дворце Чанкая, сообщает Hurriyet, пишет УНН.

Эрдоган объявил новый состав правительства Турции

Цитата 

"Я хотел бы поблагодарить моих 54 миллионов граждан, которые отразили свой демократический выбор в избирательной урне на выборах 14 и 28 мая. Я хочу выразить благодарность моим 27 миллионам 835 тысячам граждан, которые в очередной раз признали меня достойным президентства", - сказал Эрдоган.

Детали 

Президент Турции заявил, что стремится оправдать ожидания избирателей и будет неустанно работать, несмотря на трудности и препятствия.

Новые министры Кабмина Турции:

  • вице-президент - Джевдет Йылмаз;

  • министр юстиции - Йылмаз Тунч;

  • министр семьи и социальных услуг -  Махинур Оздемир Гёкташ;

  • министр труда и социальной защиты - Ведат Ишихан;

  • министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Ожасеки;

  • министр иностранных дел - Хакан Фидан;

  • министр энергетики и природных ресурсов - Альпарслан Байрактар;

  • министр молодежи и спорта - Осман Аскин Бак;

  • министр казначейства и финансов - Мехмет Шимшек;

  • министр внутренних дел - Али Ерликая;

  • министр культуры и туризма - Мехмет Нури Эрсой;

  • министр национального образования - Юсуф Текин;

  • министр национальной обороны - Яшар Гюлер;

  • министр здравоохранения - Фахреттин Коджа;

  • министр промышленности и технологий - Мехмет Фатих Качир;

  • министр сельского и лесного хозяйства - Ибрагим Юмакли;

  • министр торговли - Омер Болат;

  • министр транспорта и инфраструктуры - Абдулкадир Уралоглу.

Дополнение 

Эрдоган сменил министра обороны Хулуси Акара и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Они оба принимали непосредственное участие в "зерновой сделке". 

Новым министром иностранных дел Турции, по решению Эрдогана, стал бывший глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан. 

Примечательно, что 4 ноября 2022 года, Фидан был награжден от Украины орденом "За заслуги" III степени, который получил за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за популяризацию Украинского государства в мире

Тем временем Яшар Гюлер занял должность нового министра обороны Турции. С 2018 года он занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции.

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