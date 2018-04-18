“Епізод зі стелі”: як мати та її доньки створюють казковий світ у себе вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Мати двох доньок, яка веде свій блог у Instagram, вигадує дивовижні композиції з дітьми, які викладає у соцмережі під хештегом “#scenefromtheceiling” (епізод зі стелі - ред.), передає УНН.
Використовуючи лише предмети щоденного побуту, Домініка МакКенн з доньками вигадує фантастичні сюжети для фотографій. Цікаво, що всі світлини зроблені зі стелі. На них Домінік та її діти постають у ролях супергероїв, літають на хмарках та мандрують вигаданими світами.
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“Ми отримуємо насолоду від того, що ми креативна сім’я. Діти люблять бути залученими до процесу, і вони часто пропонують свої ідеї та допомагають все облаштувати. Це стало для нас регулярною забавкою на вихідних”, — пише Домінік у своєму Instagram.
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Британка має півмільйона підписників, з якими вона ділиться своїми креативними фотосюжетами.
УНН підготував для вас добірку найоригінальніших сюжетів творчої сім’ї.