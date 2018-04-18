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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21042 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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“Епізод зі стелі”: як мати та її доньки створюють казковий світ у себе вдома

Київ • УНН

 • 34960 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Мати двох доньок, яка веде свій блог у Instagram, вигадує дивовижні композиції з дітьми, які викладає у соцмережі під хештегом “#scenefromtheceiling” (епізод зі стелі - ред.), передає УНН.

“Епізод зі стелі”: як мати та її доньки створюють казковий світ у себе вдома

Використовуючи лише предмети щоденного побуту, Домініка МакКенн з доньками вигадує фантастичні сюжети для фотографій. Цікаво, що всі світлини зроблені зі стелі. На них Домінік та її діти постають у ролях супергероїв, літають на хмарках та мандрують вигаданими світами.

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“Ми отримуємо насолоду від того, що ми креативна сім’я. Діти люблять бути залученими до процесу, і вони часто пропонують свої ідеї та допомагають все облаштувати. Це стало для нас регулярною забавкою на вихідних”, — пише Домінік у своєму Instagram.

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Британка має півмільйона підписників, з якими вона ділиться своїми креативними фотосюжетами.

УНН підготував для вас добірку найоригінальніших сюжетів творчої сім’ї. 

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