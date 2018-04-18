"Эпизод с потолка": как мать и ее дочери создают сказочный мир у себя дома
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Мать двоих дочерей, которая ведет свой блог в Instagram, придумывает удивительные композиции с детьми, выкладывает их в соцсети под хэштегом "#scenefromtheceiling" (эпизод с потолка - ред.), передает УНН.
Используя только предметы ежедневного обихода, Доминика МакКэнн с дочерьми придумывает фантастические сюжеты для фотографий. Интересно, что все фотографии сделаны с потолка. На них Доминик и ее дети появляются в ролях супергероев, летают на облаках и путешествуют вымышленными мирами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маленький мальчик из Флориды записал феерический прогноз погоды
"Мы получаем удовольствие от того, что мы креативная семья. Дети любят быть вовлеченными в процесс, и они часто предлагают свои идеи и помогают все обустроить. Это стало для нас регулярной игрой на выходных", - пишет Доминик в своем Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Домики, кафе и цветочная лавка: в Ужгороде появилось каменный минигородок
Британка имеет полмиллиона подписчиков, с которыми она делится своими креативными фотосюжетами.
УНН подготовил для вас подборку самых оригинальных сюжетов творческой семьи.