"Эпизод с потолка": как мать и ее дочери создают сказочный мир у себя дома

Используя только предметы ежедневного обихода, Доминика МакКэнн с дочерьми придумывает фантастические сюжеты для фотографий. Интересно, что все фотографии сделаны с потолка. На них Доминик и ее дети появляются в ролях супергероев, летают на облаках и путешествуют вымышленными мирами.

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"Мы получаем удовольствие от того, что мы креативная семья. Дети любят быть вовлеченными в процесс, и они часто предлагают свои идеи и помогают все обустроить. Это стало для нас регулярной игрой на выходных", - пишет Доминик в своем Instagram.

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Британка имеет полмиллиона подписчиков, с которыми она делится своими креативными фотосюжетами.

УНН подготовил для вас подборку самых оригинальных сюжетов творческой семьи.