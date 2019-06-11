Епіфаній взяв участь у святковій літургії на честь іменин Варфоломія
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній бере участь у святковій літургії на честь іменин Вселенського патріарха Варфоломія. Про це повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні на Фанарі особливий день — іменини у Вселенського Патріарха Варфоломія! У храмі Св.Георгія розпочалася святкова літургія - участь в ній також бере Митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Многія літа Патріарху!" - написав Сибіга.
Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній прибув до Стамбулу (Константинополя) для того, щоби привітати Вселенського патріарха Варфоломія з днем ангела, який той відзначає 11 червня.