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Епіфаній не приїде завтра до Володимирського собору

Епіфаній не приїде завтра до Володимирського собору

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не приїде на вшанування пам'яті священномученика Макарія у Володимирському соборі. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ПЦУ.

"Завтра митрополит Епіфаній перебуває із давним-давно запланованим візитом у Маріуполі", - зазначили в прес-службі у відповідьна питання, чи буде завтра Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на вшануванні пам'яті священномученика Макарія у Володимирському соборі.

Нагадаємо, раніше патріарх Київський Філарет запросив митрополита Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі 14 травня. Разом з тим, патріарх дорікнув главі ПЦУ, що після інтронізації Епіфаній жодного разу з ним не звершував Божественну літургію - протягом п’яти місяців.

На думку релігієзнавця, спільна служба Філарета з предстоятелем Православної церкви України неможлива, оскільки Філарет не може поступитися першим місцем у службі, яке, за правилами, належить предстоятелю Церкви.

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