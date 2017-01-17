Епідситуація у Кременчуці є нижчою за епідпоріг
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 17 січня. УНН. Січневі показники захворюваності на ГРВІ у Кременчуці є нижчими, ніж це було у відповідний часовий період упродовж останніх 5 років. Про це на щотижневій апаратній нараді наголосив керівник управління охорони здоров’я Кременчука Максим Середа, передає УНН-Центр.
Однак, головний медик міста зауважив, що розпочалися заняття в закладах освіти після зимових канікул, тому показник захворюваності на респіраторні захворювання може дещо збільшитися.
Максим Середа також підкреслив, що медичні установи міста забезпечені резервним запасом ліків.
Зазначимо, що минулого тижня до сімейних лікарів із приводу ГРВІ звернулося 120 кременчужан, 78 дорослих і 278 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні з діагнозом “пневмонія”.
Як повідомляв УНН-Центр раніше, рівень захворюваності на грип та ГРВІ на Полтавщині став нижчим за епідпоріг.