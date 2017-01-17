Эпидситуация в Кременчуге ниже эпидпорога
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 17 января. УНН. Январские показатели заболеваемости ОРВИ в Кременчуге ниже, чем это было в соответствующий временной период в течение последних 5 лет. Об этом на еженедельном аппаратном совещании отметил руководитель управления здравоохранения Кременчуга Максим Середа, передает УНН-Центр.
Однако, главный медик города отметил, что начались занятия в учебных заведениях после зимних каникул, поэтому показатель заболеваемости респираторными заболеваниями может несколько увеличиться.
Максим Середа также подчеркнул, что медицинские учреждения города обеспечены резервным запасом лекарств.
Отметим, что на прошлой неделе к семейным врачам по поводу ОРВИ обратилось 120 кременчужан, 78 взрослых и 278 детей находятся на стационарном лечении с диагнозом "пневмония".
Как сообщал УНН-Центр ранее, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Полтавской области стал ниже эпидпорога.