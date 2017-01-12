Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у 13 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Епідемічний поріг на захворюваність грипом та ГРВІ зареєстровано у 13 областях України. Про це повідомила під час брифінгу завідувач “Центру грипу та ГРВІ” Державного закладу “Український центр з контролю й моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України” Тетяна Дихановська, передає кореспондент УНН.
“Епідемічні рівні перевищені у 13 областях (на захворюваність грипом та ГРВІ — ред.). Від 2,5% в Херсонській області до 58% в Черкаській області”, — заявила Т.Дихановська.
Всього, за її даними, з початку епідеміологічного сезону було зареєстровано більше трьох млн хворих на грип та ГРВІ.
Нагадаємо, за перший тиждень 2017 року на грип та ГРВІ захворіло 250 227 осіб.
Як повідомляв УНН, у МОЗі тиждень не мали зведених оперативних даних щодо захворюваності на грип і ГРВІ в Україні, а також щодо епідеміологічної ситуації з початку 2017 року, незважаючи на те, що в країні, згідно з даними на сайті міністерства, епідемія грипу.