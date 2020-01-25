Епідемія коронавірусу: США планують евакуювати майже тисячу власних громадян з Ухані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Влада США організовують у неділю чартерний рейс для евакуації своїх громадян, у тому числі працівникам консульства, з міста Ухань, де зафіксовано спалах нового коронавірусу 2019-nCoV. Про це повідомила в суботу газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело, передає УНН.
За його даними, в Ухані на даний момент знаходяться близько 1 тисячі американців. Співробітники диппредставництва намагаються зв’язатися з відомими їм громадянами, щоб запропонувати їм місце на борту. Планується, що в операції буде задіяний літак Boeing 767 місткістю близько 230 осіб. На борту буде також перебувати медичний персонал, повідомляє газета.
За її інформацією, рейс буде платним. Вільні місця будуть запропоновані також громадянам інших держав, які бажають покинути Ухань.
Варто додати, що у у місті Ухань за 15 днів побудують другу лікарню для пацієнтів з епідемією.
Додамо, влада Пекіна прийняла рішення про тимчасове призупинення руху міжміських автобусів, щоб попередити поширення пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу 2019-nCoV. Як повідомив в суботу департамент транспорту китайської столиці, рішення вступить в силу в неділю.