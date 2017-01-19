Епідемія грипу на Кіровоградщині пішла на спад

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 січня. УНН. Перевищення епідпорогу по області становить 8%. Про це кореспонденту УНН повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

Так, 3 тис. 273 особи осіб вакцинувалися від грипу на Кіровоградщині.

“Зокрема, за минулий тиждень вакцинувались 20 осіб. Перевищення епідпорогу по області становить 8%, пікова ситуація була 32%. Йде на спад захворюваність, мороз сприяє тому, що вірус гине”, — повідомив О.Рибальченко.

Також він додав, що протягом минулого тижня через грип та ГРВІ госпіталізували 500 людей. З них дві третини — діти. Летальних і смертельних випадків зафіксовано не було.

Нагадаємо, станом на 16 січня, епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ у Кіровоградській області був перевищений на 8%.

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