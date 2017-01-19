Эпидемия гриппа в Кировоградской области пошла на спад

Так, 3 тыс. 273 человека вакцинировались от гриппа в Кировоградской области.



"В частности, за прошедшую неделю вакцинировались 20 человек. Превышение эпидпорога по области составляет 8%, пиковая ситуация была 32%. Идет на спад заболеваемость, мороз способствует тому, что вирус погибает", - сообщил О.Рыбальченко.

Также он добавил, что на прошлой неделе из-за гриппа и ОРВИ госпитализировали 500 человек. Из них две трети - дети. Летальных и смертельных случаев зафиксировано не было.

Напомним, по состоянию на 16 января, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кировоградской области был превышен на 8%.