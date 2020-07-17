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Епідеміолог: ситуація в Бразилії показує високу ймовірність сезонного зростання захворюваності COVID-19

Київ • УНН

 • 22296 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Сезонне зростання випадків інфікування коронавірусом у Бразилії говорить про можливий розвиток подібного сценарію і в інших країнах. Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНН розповів провідний епідеміолог, інфекціоніст, доктор медичних наук, експерт Центру з контролю захворюваності CDC (Атланта, США) Михайло Фаворов.

"Коли ми говоримо, про те, чи буде друга хвиля - тут основна проблема в тому, що в епідеміології немає такого поняття хвиля, це чисто рутинне таке, звичайних людей побутовий опи епідеміологічного процесу. А питання стоїть дещо в іншому ключі. Чи буде сезонний підйом? Чи є це, тобто це не буде ось зараз другою хвилею - це ВООЗ має цілковиту рацію, а от щодо того буде сезонний підйом чи ні - ВООЗ нічого не сказав, а насправді у нас дві позиції, що нас дуже лякають. Перша - Бразилія. У Бразилії був звичайний підйом, як і всюди на початку, а потім все пішло на спад, всі заспокоїлися, все добре. Згодом у Бразилії трапився листопад - настав той час, який відповідає нашому листопаду і тепер Бразилія перша в світі", - зазначив Фаворов.

З цього, на думку епідеміолога, варто очікувати зростання кількості хворих восени.

"Ось що таке сезон, і ось це до нас перейде в листопаді-грудні, коли, як відомо, респіраторний сезон. Він трошки варіюється, припустимо у грипу там в кінці жовтня може бути, може в кінці листопада, залежить від погоди, від багатьох змін. Але у всіх респіраторних вірусів є сезон. Чи буде сезон у COVID-19? Нам важко сказати, ми ніколи не жили цілий рік з ним, ми всього шість місяців з ним живемо", - зазначив Фаворов.

У той же час він навів приклад епідемії іспанки на початку 20 століття.

"Та ж ситуація, до цього ніколи цього патогена не було. Жодна людина не захищена ні прямо, ні побічно. Так ось, в 1918 році було приблизно так, як було зараз на початку спалаху - скажімо січень-лютий, а в 1919 році було в шість разів вище. Я не кажу, що так і буде. Чому? Тому що ми з тих пір такі навчені, підготовлені. Наприклад, соціальне дистанціювання і обов'язкове носіння масок було введено саме в боротьбі з іспанкою в 1919 році. Тому ми, в принципі, вже готові. Але то що особисто мене лякає - насувається сезон, абсолютна неготовність до нього, абсолютне нерозуміння того, що те, що зараз відбувається це, всього на всього, квіточки. Ось це мене дуже турбує", - сказав Фаворов.

Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Бразилії перевищила 2 млн людей, майже 77 тисяч - загинули.

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